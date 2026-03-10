Ümraniye'de 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları tarafından söndürülürken, yanan dairede hasar oluştuğu görüldü.

Yangın, Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.