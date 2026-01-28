Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Kız arkadaşının evinde aile tarafından basılan genç, panikle cama çıktı. İddiaya göre camda asılı şekilde bekleyen genç, çevredeki komşuların dikkatini çekti. Telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerin ardından yakalanmak istemeyen çift birlikte camdan atladı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aile üyeleri olay nedeniyle sinir krizi geçirdi. Camdan atlayan kızın ağabeyi, gördüğü olay sonrası ağlayarak "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek bağırdı.

Görüntülerde iki gencin apartmanın bahçesinde hareketsiz yattığı görüldü.