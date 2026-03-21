Ümraniye’de kanlı pusuda yeni perde: Denizcilik devinin varisi aranıyor

Grup araç içinde beklerken olay yerine çakarlı lüks araçla gelen ünlü armatörlerinden, Diyarbakırspor eski başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu aracın içinden gruba ateş açtığı iddia edildi. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için operasyon başlattı. Cinayetin, Rapçi Canbay’ın eski sevgili olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi tarafından işlendiği asıl hedefin ise rapçi Canbay olduğu öne sürüldü. Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Saldırının faili Alaattin Kadayıfçıoğlu ise her yerde aranıyor.



