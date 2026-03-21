İstanbul Ümraniye'de kan donduran bir cinayet işlendi. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak amacıyla aracı olan Kars 36 Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, düzenlenen barış buluşmasında hayatını kaybetti. Görüşmeyi basan Kalaycıoğlu'nun sevgilisi ve Diyarbakırspor'un eski başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu iddiaya göre genç futbolcuyu silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından Kadayıfçıoğlu kayıplara karışırken, Aleyna Kalaycıoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ümraniye’de kanlı pusuda yeni perde: Denizcilik devinin varisi aranıyor
İstanbul Ümraniye’de bir barıştırma girişimi kanlı bitti. Eski sevgililer şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve rapçi Vahap Canbay’ı bir araya getirmek isteyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın olay yerini basan Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
Olay, İstanbul Ümraniye’de önceki gece Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde işlendi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.
Grup araç içinde beklerken olay yerine çakarlı lüks araçla gelen ünlü armatörlerinden, Diyarbakırspor eski başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu aracın içinden gruba ateş açtığı iddia edildi. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı ancak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için operasyon başlattı. Cinayetin, Rapçi Canbay’ın eski sevgili olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi tarafından işlendiği asıl hedefin ise rapçi Canbay olduğu öne sürüldü. Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Saldırının faili Alaattin Kadayıfçıoğlu ise her yerde aranıyor.
Baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor’da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul’a geldiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:
"Oğlum bayram vesilesiyle 3 gün tatile geldi. Aleyna’nın Ümraniye’deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar. Beklerlerken A.K. geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi yönlendirmiş olabilir."
Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, 2. Sayfa’ya yaşananları anlattı. Anne Kalaycıoğlu şunları söyledi:
"Kızım Canbay’dan 3 kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti, sürekli psikolojik baskı uyguladı. Olayın yaşandığı gün kızım Dudullu’da stüdyodaydı. Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp ‘Canbay çok kötü, kendini öldürecek’ demiş. Aleyna stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Detayları kızım anlatacak."
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?
Alaattin Kadayıfçıoğlu, Türkiye'nin tanınmış iş ailelerinden birine mensup, özellikle denizcilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.
Babası ünlü iş insanı ve armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'dur. Babası, Bilka Denizcilik Sanayi'nin yönetim kurulu başkanıdır ve aynı zamanda petrol, yat işletmeciliği gibi alanlarda yatırımları bulunur.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı uzun süreli ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Daha sonra Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile adı anıldı.
Son dönemde ise eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.