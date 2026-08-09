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Kaynak: İHA

Kaza, saat 01.30 sıralarında Şile otoyolu yan yol Parseller mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, 34 BHU 957 plakalı hafif ticari araç ile 34 PHU 766 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Oğuzhan Alper, Sezgin ve Gökhan Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.