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Kaynak: AA

Ümraniye’de meydana gelen kazada, yokuştan inerken kontrolden çıkan beton mikseri 3 katlı bir binanın duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Parseller Mahallesi Geçit Sokak’ta meydana geldi. 34 GVP 348 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 3 katlı binanın duvarına çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİNADA HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle sokakta güvenlik önlemleri alınırken, beton mikserinin çarptığı 3 katlı binada hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.