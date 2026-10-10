Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak’ta bulunan bir iş yerinin karşısındaki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan kişi, kapının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti.

ÜMRANİYE’DE AĞAÇLIK ALANDA EL BOMBASI BULUNDU

Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme yaptıktan sonra bulunan el bombasına ilişkin inceleme başlattı.