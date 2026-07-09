Ümmü’nün ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. İncelemede; Leventerler’in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.