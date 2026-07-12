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Kaynak: AA

Umman resmi haber ajansı ONA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Musandam ilinde bazı bölgeler kamikaze İHA saldırısına uğradı.

UMMAN’DAN SALDIRIYA KINAMA

Saldırı sonrası Umman yönetimi olayı kınarken, ülkenin güvenliğini ve vatandaşların emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

SALDIRININ FAİLİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kamikaze İHA saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İHA’ların hangi bölgeden gönderildiğine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Musandam’daki gelişmeler bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin yeni soru işaretleri oluştururken, Umman makamlarının konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.