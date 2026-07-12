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Umman, Musandam ve El Vusta vilayetlerindeki bazı noktaların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının ardından İran'ın Maskat Büyükelçisi Musa Ferheng'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halid bin Haşil el-Muslahi, İran'ın Maskat Büyükelçisi Ferheng'i bakanlığa çağırdı. Görüşmede, Musandam ve El Vusta vilayetlerindeki bazı noktaların İHA'larla hedef alınması nedeniyle İran tarafına protesto notası iletildi.

SAYGI GÖSTERİLMESİ ÇAĞRISI

Muslahi, Umman'ın söz konusu saldırılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, devletlerin egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine riayet edilmesi, iç işlerine müdahale edilmemesi ayrıca iki ülke ile halklarını birbirine bağlayan örf, gelenek ve ortak değerlere saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Umman makamları, bugün Musandam ve El Vusta vilayetlerindeki bazı noktaların kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurmuş, saldırının sorumlusuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmamıştı.