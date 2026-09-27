Umman Denizi’nde tam İsabet: Hangor sınıfı denizaltı gücünü kanıtladı

Pakistan Donanması, ABD öncülüğündeki Müşterek Deniz Kuvvetleri bünyesinde çok uluslu görev güçlerini düzenli olarak komuta ediyor. Bu operasyonel deneyimin, Pakistan'ın Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz koridoru gibi güvenlik risklerinin yüksek olduğu stratejik geçiş noktalarının korunmasında üst düzey deniz güvenliği koordinasyonu sağlamasına ve gerektiğinde savaş gemileri konuşlandırmasına imkan tanıdığı değerlendiriliyor.