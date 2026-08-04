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Kaynak: AA

Merkez tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, askeri makamlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda olayın Umman'ın el-Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeyinde meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede bulunan bir kargo gemisinin VHF 16 telsiz frekansı üzerinden yaptığı ihbarda, kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın gemiye isabet ettiğini yetkililere aktardığı ifade edildi.

Yetkililerin olayın ayrıntılarını araştırmaya başladığı belirtilen açıklamada, bölgede seyreden tüm gemilere dikkatli hareket etmeleri ve şüpheli görülen herhangi bir gelişmeyi vakit kaybetmeden UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.