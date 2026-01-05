90 yaşındaki kadın hasta UMKE ekiplerinin kritik zamanlamasıyla kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Köprübalı mezrasında yol kapandı.

Mezrada yaşayan ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan 90 yaşındaki A.C. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yarım paletli araçla kapalı yolu aşarak hastaya ulaştı. Olay yerinde gerekli ilk değerlendirmeleri yapılan hasta, UMKE ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi. Hasta, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.