BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Orta Doğu’da meydana gelen savaş ve Türkiye’ye atılan füze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalım, Doğu Akdeniz’de KKTC’ye konuşlandırılan F-16’lar ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜRKİYE HAVA SAHASINA GİREN FÜZELER İLE İLGİLİ İZ BİLGİSİ YAPMAK LAZIM’

İran tarafından Türkiye topraklarına gönderilen ve NATO tarafından havada imha edilen füzeler ile ilgili konuşan Yalım, “Öncelikle Türkiye’ye gönderilen füzeler ile ilgili bir iz bilgisi yapmak lazım. Çünkü nasıl ki uçağın iz bilgisi var füzelerin de iz bilgisi var. Dolayısıyla orada birileri müdahale etmiş belli. Bu konu hakkında birçok soru işareti var” sözlerini sarf etti.

‘TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN FÜZELERDE ABD VE İSRAİL’İN PARMAĞI OLABİLİR’

Türkiye’ye gönderilen füzeleri ateşleyenler arasında MOSSAD ajanlarının olabileceğini belirten Yalım, “Eğer ki Tahran’da füzenin atıldığı yerde MOSSAD ajanı varsa ve yönlendiriyorsa bu İsrail ve ABD’nin işi olabilir. Biliyorsunuz ABD, İran’da bir okulu vurdu sonra dedi ki ‘ben vurmadım.’ Ama o füzelerin ABD tarafından ateşlendiği belgelendi” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE KIBRIS’A ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALDI’

Türkiye’nin KKTC’ye konuşlandırdığı F-16’lar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yalım, Türkiye’nin bu hamleyi yapmakta geç kaldığını söyledi.

Yunanistan’ın 1998 yılında Güney Kıbrıs’a hava üssü kurduğunu hatırlatan Yalım, “Biz de yıllarca söyledik. Türkiye de hava üssü kursun. Mağosa’ya da deniz kuvvetleri üssü kursun dedik. Bunların yapılması gerekiyor yapılmazsa geç kalınır. Sadece uçak koymak yeterli değil, fırkateyn de göndermek gerekiyor. Böyle olursa Kıbrıs’ın güvenliği daha sağlam olur” dedi.

‘YUNAN SAVAŞ UÇAĞI KKTC’Yİ BOMBALAYABİLİR’

Bölgeden kalkacak bir Yunan savaş uçağının Kuzey Kıbrıs’ı bombalayabileceğinin altını çizen Yalım, “Ama bizde gereken önlemleri aldığımız zaman Yunanistan’a karşı caydırıcı bir güç olur. Yunanistan böyle bir hamle yapamaz” ifadelerini kullandı.