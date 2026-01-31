Yunanistan’da geçmişte Türk isminin kullanılmasına karşı sistematik bir baskı uygulanmıştı. Yunanistan’ın bu hamlesine 29 Ocak 1988 yılında bir direniş başlatıldı. Bu direniş, 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma günü olarak hala günümüzde kutlanıyor.

Direnişin 38. Yılında Gümülcine’de anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Zafer Partisinden 24 kişi ve Genel Başkan Ümit Özdağ’da katılım gösterdi.

TRT, ÖZDAĞ’I VE ZAFER PARTİLİLERİ GÖSTERMEDİ

TRT, düzenlenen anma töreninin haberini kanalında yayınlarken, Zafer Partili 24 kişiye ve Ümit Özdağ’a yer vermedi. TRT, sadece anma törenindeki kalabalığı göstererek haber sunumunu tamamladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT’nin takındığı bu davranışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ALLAHIN VE DEVLETİN ADALETİNİ YAŞAYACAKSINIZ"

Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda,

“TRT benim ve 24 Zafer Partilinin bulunduğu, konuşma yaptığım Gümülcine’deki toplantıyı haber yapmış. Ancak değil benden ve konuşmamdan bahsetmek görüntüye gitmemem için arka sıraları çekmiş yayınlamış. Bu nasıl ahlaksız bir habercilik anlayışı…

Her fırsatta bize ikinci sınıf yurttaş olduğumuzu hatırlatıyorsunuz. Her fırsatta yok sayıyor ve aşağılıyorsunuz. Bu yayını bizim de ödediğiniz vergiler ile yapıp sonra bize düşman muamelesi yapıyorsunuz.

TRT Genel Müdürünü, TRT Haber’in müdürünü ve bütün sorumlulara tekrar hatırlatıyorum. Allah’ın adaletini de devletin adaletini de yaşayacaksınız inşallah” sözlerini sarf etti.