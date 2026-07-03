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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sözde ‘Terörsüz Türkiye süreci’ hakkında sert açıklamalarda bulundu.

'MÜZAKERE SÜRECİ, TESLİMİYET SÜRECİNE DÖNÜŞTÜ'

“20 ay önce PKK ve elebaşı Öcalan ile başlayan "müzakere" süreci, ne yazık ki bir "teslimiyete" dönüşmüş durumda” diyen Özdağ, PKK’nın silah bırakmadığı halde Doğu ve Güneydoğu'daki 2.763 güvenlik noktasının kaldırıldığını hatırlatarak, “Üstelik Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Öcalan ve PKK'lılar için çıkarılacak yasa taslağı, TBMM'ye sunulmadan önce terör örgütü elebaşı Öcalan'ın onayına sunulacak” diyerek sürece büyük tepki gösterdi.

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti’nin Bayrak Mitingi sonrası "bir 40 yıl daha mı kaybedelim?" diyerek yapılan mitinge tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a da yanıt verdi.

Özdağ, “AKP'li Bülent Turan,"bir 40 yıl daha mı kaybedelim?" diyor. Bülent bey biz 40 yıl kaybetmedik; vatanımızı savunduk, bölünmesini engelledik! Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz. Zafer Partisi olarak tekrar ilan ediyoruz; Bebek katillerine, Mehmetçik katillerine AF YOK! Türkiye terörü tamamen yok edecek güçtedir” ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile "Terörsüz Türkiye" olarak hedeflenen süreç, bebek katili Öcalan’ın Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi ve karşılıklı yapılan çağrılarla devam etti. DEM Parti heyeti, anayasada değişiklikler talep ederken, son dönemde ise, Türkiye’nin farklı bölgelerinde terörist Öcalan’a özgürlük mitingleri düzenlendi.

Geçtiğimiz ay ise Öcalan ve PKK'lılar için çıkarılacağı öne sürülen yasa taslağının TBMM'ye sunulmadan önce terör örgütü elebaşı Öcalan'ın onayına sunulacağı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, NSosyal hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdiklerini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Hatay’da katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun düzenlediği "Bayrak Mitingi"ni eleştirerek, “Tabii bayrak mitingi yapanlarımız, milletimizin, memleketimizin milliyetçi duygularıyla meydana çıkan insanlarımızın da bilmesi gerekir ki kırk yıl kaybettik. Bir kırk yıl daha niye kaybedelim?” sözlerini sarf etti.