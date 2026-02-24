"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde TBMM'de kurulan komisyonda rapor tamamlandı.

Raporun açıklanması ile siyasi partiler açıklamalar yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

'TÜRK DEVLETİ'Nİ TASFİYE ETME PROJESİ'

Özdağ, açıklamasında "TBMM'de hazırlanan sözde "Öcalan Raporu" bir çözüm değil, Türk Devleti'ni tasfiye etme projesidir" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

Bu raporda;

Türk milleti yok!

Terörist elebaşına "kurucu önder" güzellemesi var!

PKK'ya özel af ve anayasal tavizler var!

Sözde "PKK silah bıraktı" diyenler, terör örgütünün İran'da, Suriye'de kurduğu yeni saldırı planlarını görmezden geliyor.

Kimse Türk milletinin aklı ile alay etmesin!

Zafer Partisi, Türkiye'nin Lübnanlaşmasına, Iraklaşmasına ve Yugoslavya gibi parçalanmasına asla izin vermeyecek!