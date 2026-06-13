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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon öğrencileri de ciddi bir şekilde etkiliyor. Ailelerinden uzak şehir değiştirmek zorunda kalan öğrenciler, devlet tarafından verilen 4 bin liralık bursla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde 4 bin lira ücretle geçinemeyen öğrenciler yaşadıkları duruma isyan ederken, Zafer Partisi’nden konuya ilişkin dikkat çeken bir vaat geldi.

'ÜNİVERSİTEDE BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ALDIKLARI BURSU GERİ ÖDEMEYECEK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin iktidar olması durumunda üniversitede üstün başarı gösteren Türk gencinden burs geri ödemesi alınmayacağını, çift ana dal yapan gençlerimiz çift bursla destekleneceğini açıkladı.

Zafer Partisi’nin resmi X hesabında paylaşılan mesajda, “Zafer Sözü: Üniversitede üstün başarı gösteren Türk gencinden burs geri ödemesi alınmayacak, çift ana dal yapan gençlerimiz çift bursla desteklenecek!

Ülkesine ve ailesine karşı sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren azimli gençlerimiz, mezuniyet sonrası devlete borç ödemeyecek.

Türk genci çalışacak, başaracak ve devletini daima şefkatle yanında hissedecek” sözleri sarf edildi.