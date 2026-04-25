Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’in Buca ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Açılışın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, maden işçilerinin Ankara'da devam eden eylemine ilişkin, “Maden işçileri ücretlerini istiyorlar. Emeklerinin karşılığını istiyorlar. Aylardır çalışıyorlar ve ücret alamıyorlar. Bu onların en doğal hakkı. Kim olsa bunu yapar" diyerek işçilere desteğini belirtti.

Özdağ, "Yani başka çareleri kalmamış ki insanların gelip Ankara'nın ortasında yetişkin insanlar protesto amacıyla toplanıyorlar ve protesto amacıyla üstlerindeki gömlekleri, atletleri çıkartıp oraya yazı yazıyorlar. Yani bu ne kadar çaresiz olduklarının göstergesi. Birbirine sarılıp ağlayan baba ve çocuk sahnesi... Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik gücünün 1,6 trilyon dolara çıktığını ifade ediyor. Buradan da açlık fotoğrafları geliyor. Evet, Türkiye'de küçük, yüzde 10 civarında gittikçe zenginleşen bir azınlık var ama bir de yüzde 90 fakirleşme süreci içerisinde olan çok geniş bir kitle var. Özetle, ekonomiden manzara dediğiniz zaman esas göz önünde olan durum bu vaziyette” dedi.



Özdağ’dan İYİ Parti ve ittifak yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dün İzmir'de “Zafer Partisi ile ittifak düşünür müsünüz önümüzdeki günlerde?” sorusuna verdiği “Biz milletle ittifak yapmayı düşünüyoruz.” yanıtını değerlendiren Özdağ, şunları söyledi:

“Millet Türk milleti ise hiçbir sorun yok. Biz de Türk milletiyle ittifak yapıyoruz. Demek ki İYİ Parti ile ittifak ortağımız aynı. O da bizi birlikte adım atma doğrultusunda, Türk milletiyle ittifak doğrultusunda bir araya getirecek demektir. Tabii şaka bir yana, siyasal sistem, seçim sistemi ittifakları zorunlu hâle getiriyor ki yüzde 51'i aşalım. Ben İYİ Parti'nin de baraj sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zafer Partisi'nin de baraj sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum derken, yani anketleri görüyorum, biz de anket yaptırıyoruz ve bu anketlerin neticeleri daha bugünden sonucun her iki parti için ayrı ayrı, bir seçimde de girseler kötü olmayacağını gösteriyor ama mesele Türkiye için iyi olması ve daha iyi olması. Tabii bu sadece İYİ Parti, Zafer Partisi değil, başka partiler de dâhil.

Atatürk konusunda taviz vermeyen bütün siyasi partileri, Cumhuriyet'in kuruluşu konusunda taviz vermeyen bütün siyasi partileri ben aslında bir arada olmaya davet ediyorum ki Türkiye normalleşsin, hukuk devleti kurulsun ve bu çöküş dönemi, bu çürüme dönemi sona ersin. Artık yorulmuş Türkiye'ye bir şey verme ihtimali kalmamış olan AK Parti iktidarının sonlanması hem onlar için de iyi olacak, biliyor musunuz? AK Partililer için de, siyasi katılım için de iyi olacak.”