Bursa'da bir dizi ziyarette bulunan Özdağ, önce Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile görüştü, ardından partisinin iftar etkinliğine katıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, parti üyeleri ve sivil toplum temsilcileri de iştirak etti. Özdağ etkinlikte konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ümit Özdağ, ülkede yaklaşık 13 milyon sığınmacı ve kaçak bulunduğunu ifade ederek, “Şimdi İran’da bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaş devam ederken ve savaşın sonunda İran’dan Türkiye’ye göç tehlikesi var. İran’da, İran’dan ayrılmak üzere bekleyen milyonlarca Afgan var. İran’da hükümetin, Amerika ve İsrail bombardımanı sonrasında kontrolü yumuşatması ve İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’tan İran’ın içerisine PKK ve DEAŞ’ı itmesi içeride Afgan grupları silahlandırarak İran hükümetine karşı mücadeleye ve terör eylemlerine başlatması İran’ı bir iç savaş zeminine sokabilir” şeklinde konuştu.