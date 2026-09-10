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İktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "Barış ve Demokratik Toplum" olarak nitelendirdiği terör örtügü PKK'lılara çıkarılan af ve anayasal değişiklikleri kapsayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturan yasa 18 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. 24 Ağustos'ta oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesindeki dört alt komisyonun çalışma usul ve esaslarının ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a resmi bir statü veya doğrudan bir komisyon üyeliği verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini korurken sürece tepkiler gelmeye de devam ediyor.

'MİLLETE FİRKİ SORULMUYOR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ terör örgütü PKK'nın af ve anayasal değişikliklerini kapsayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine sert çıktı. Özdağ, süreçle ilgili PKK'ya çıkarılan af ve anayasal değişikliklerle ilgili İmralı'ya ziyarete giden bütün PKK'lı elebaşlarının fikirleri sorulurken, millete konuyla ilgili fikirlerinin sorulmadığının altını çizdi.

'SÜREÇ GİZLİ PAZARLIKLARLA ŞEKİLLENDİ'

Özdağ sürecin milletten gizlenerek, gizli toplantılarla, gizli pazarlıklarla şekillendiğini belirtti.

Ümit Özdağ'ın açıklamasının tamamı şöyle

"PKK'ya çıkarılan af ve anayasal değişikliklerle ilgili İmralı'ya ziyarete giden bütün PKK'lı elebaşlarının fikirleri soruluyor.

DEM'lilerin fikirleri soruluyor. Ancak bu süreçle ilgili bir tek Türk milletinin fikri sorulmuyor.

Milli birlik süreci deniliyor ama millete sorulmadan, milletten gizlenerek, gizli toplantılarla, gizli pazarlıklarla sözde milli birlik süreci şekillendiriliyor."

Öte yandan, AK Parti kaynaklarına göre terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a resmi bir görev veya statü verilmeyecek ancak silahsızlanma aşamasında ihtiyaç duyulması halinde sürece dolaylı katkı sunabileceği belirtilmişti.