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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelerek eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta oturma eylemi başlatan er şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Eylemin 8'inci gününde destek ziyaretinde bulunan Özdağ, gazi ve şehit ailelerinin taleplerinin haklı olduğunu belirterek mücadelelerine destek verdi.

"Aynı mücadeleyi verenler farklı muamele görüyor"

Konuşmasında mevcut uygulamaları eleştiren Özdağ, vatan savunmasında birlikte mücadele eden kişilerin sonrasında farklı haklara sahip olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Mevcut mevzuat nedeniyle yaralanmasına rağmen gazi statüsü alamayan askerler bulunduğunu ifade eden Özdağ, bu düzenlemelerin değiştirilebileceğini belirtti.

Vatan uğruna yaralanan herkesin gazi olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan Özdağ, bunun hukuki düzenlemelerle çözülebilecek bir mesele olduğunu dile getirdi.

"TASARRUF EDİLECEK YER GAZİLER DEĞİL"

Gazilere tanınacak hakların bütçe gerekçesiyle sınırlandırılmasını da eleştiren Özdağ, devletin tasarruf yapabileceği farklı alanlar bulunduğunu söyledi. Suriyelilere yapılan harcamalar, vergi afları ve yurt dışı yardım bütçelerini örnek gösteren Özdağ, gerekli kaynağın rahatlıkla oluşturulabileceğini savundu.

"SOSYAL MEDYANIN ÖTESİNE GEÇMEK GEREKİYORDU"

Şehit yakınları ve gazilerin hak arama mücadelesini desteklediğini belirten Özdağ, toplumsal farkındalık oluşturmak için zaman zaman sokağa çıkmanın da gerekli olduğunu ifade etti.

"Yıllarca ülkenin en zorlu coğrafyalarında görev yaptınız ancak kendi hakkınızı savunmak için bugüne kadar sokağa çıkmadınız. Bugün talep ettiğiniz şey bir ayrıcalık değil, hakkınız olan adil uygulamadır. Demokratik haklarınızı örnek bir şekilde kullanıyorsunuz. Biz de bu mücadelenizde yanınızdayız." diyen Özdağ, gazilere yönelik saygısız tutumların kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.