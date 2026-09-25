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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, Türkiye’de gündem olan fon kriziyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Özdağ, İsviçre’deki bir bankaya Türkiye’den bir devlet görevlisine ait olduğu öne sürülen yüklü miktarda paranın yatırılmak istendiğini ve paranın kaynağının “fon geliri” olarak gösterildiğini iddia etti.

“İSVİÇRE BANKASI BUNU ŞÜPHELİ BULMUŞ”

Özdağ, açıklamasında kendisini İsviçre’den bir bankacı arkadaşının aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dün beni İsviçre'den bankacı arkadaşım aradı. Dedi ki, İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den bir devlet görevlisine ait büyük bir miktar para yatırılmak istenmiş. Banka da sormuş ‘Bunun kaynağı ne?’ diye. Fon geliri olduğu ibraz edilince İsviçre Bankası da bunu şüpheli bulmuş.”

“MORGAN STANLEY’E İLETMİŞ”

Özdağ, söz konusu paranın kaynağının “fon geliri” olarak gösterilmesinin ardından İsviçre bankasının durumu şüpheli bulduğunu ve Morgan Stanley’e ilettiğini öne sürdü.

Özdağ, Morgan Stanley’nin de konuyu daha ayrıntılı şekilde incelediğini iddia ederek, “Sermayenin ve paranın kaynağı fon geliri olarak ibraz edilince İsviçre Bankası bunu şüpheli bulmuş ve Morgan Stanley'e iletmiş. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etmiş” dedi.

“BUNA RAĞMEN ÖNLEM ALINMIYOR”

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Özdağ, söz konusu durumun yurt içinde ve yurt dışında bilindiğini ileri sürdü.

Özdağ, açıklamasının devamında, “Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor. Kriz büyüyor” ifadelerini kullandı.