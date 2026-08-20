Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-İsrail Türkiye'ye 3 dakikalık bir yeri bombalıyor. Türkiye'yi tehdit ediyor. 'Buralarda uçamazsın diyor' Birliklerimiz aşağıda hava koruması olmadan iş yapıyor. İsrail Suriye hava sahasını istediği gibi kullanıyor. Bu ülkenin topraklarını da kendi etki alanı olarak görüp sınır bögesinde dahi etkisi olmayacağını söylüyor.

"TEHDİTLERE VERECEĞİNİZ CEVAP BU MU?"

-Netanyahu'ya karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama gelmiş. Netanyahu her halde çok gülmüştür. Politikanız bu mu? Tehditlere vereceğiniz cevap bu mu?

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