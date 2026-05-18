"Terörsüz Türkiye" adı verilen yeni çözüm süreci PKK terör örgütünün silah bırakmaması ve terörist başı Öcalan'a statü tartışmaları ile düğümlenirken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

Onlar TV'de Şule Aydın ile Tatava Yok adlı programa konuk olan Özdağ, Bahçeli'nin Öcalan'a statü istemesi ile ilgili ''Nedir bu Öcalan'a statü? İşte barış ve politik uyum koordinatörü. Şimdi bu sadece Devlet Bahçeli'nin kişisel görüşü mü? Hayır. Devlet Bahçeli de burada bir grubun sözcülüğünü yapıyor. Hangi grubun? Devlet içerisinde bir grubun." dedi.

"BU İŞİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ SİZ YAPACAKSINIZ SAYIN GENEL BAŞKAN"

Özdağ sözlerinin devamında Devlet Bahçeli'nin 2023 seçiminden hemen sonrasında "Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek. Her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez." sözlerini hatırlatarak, "Demek ki bu grup ona durumu açıkladı ve 'Bu işin sözcülüğünü siz yapacaksınız Sayın Genel Başkan' dedi. Açıklanan proje onu korkuttu ve bu korkusunu toplumla 'İnşallah Türkiye değişmez' diyerek paylaştı. Ama şimdi Türkiye'yi dönüştürecek, değiştirecek o projenin en güçlü temsilciliğini ve sözcülüğünü yapıyor Devlet Bahçeli." şeklinde konuştu.

Özdağ, Şule Aydın'ın "Ama bu noktada mesela Erdoğan sessiz kalıyor. Bahçeli, Erdoğan'a rağmen mi bunları yapıyor?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"AKP KİTLESİ DE MHP KİTLESİ İKNA OLMUŞ DEĞİL"

Erdoğan ile bu konuda bir rol paylaşımı yapmışlar. Cumhurbaşkanı olarak nihai sözü Erdoğan söyleyecek, Bahçeli ise bir konuyu ortaya atacak. Toplum ona reaksiyon verecek, tartışacak, alışacak. Alıştıktan sonra kabul edilebilir görülürse ilerlenecek. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, toplumun %90'a yakın bir kesimi Öcalan'ın serbest kalmasına ve PKK'lılara af getirilmesine karşı çıkıyor. Bunlar olmadan da bu sürecin ilerlemesi mümkün değil. Sahada da görüyorum, anketler de gösteriyor; AKP kitlesi de MHP kitlesi de ikna olmuş değil. Eğer böyle bir süreç gerçekleşirse, AKP'yi de MHP'yi de sandığa gömecekler. Bunu onlar da görüyorlar.

Bakın ekonomik krizden hiç bahsetmiyorum bile. Haziran 2015'i hatırlayın. AKP 400 milletvekili hedefiyle seçime girdi, %40 ile iktidardan düşerek çıktı. Eğer Bahçeli yardımcı olmasaydı ve yeniden seçim sürecinin önünü daha ilk geceden açmasaydı, Türkiye bundan 10 sene önce tamamen farklı bir yapıya bürünmüş olabilirdi.

Şule Aydın'ın, "Yani Sayın Özdağ, bütün siyasetini bunun üzerine kurgulamış bir Devlet Bahçeli, bu söylediğiniz süreçte neden sandığa gömülme pahasına bunlara onay verir?" sorusuna ise, Bunu Bahçeli'ye sormanız lazım. Bunu söylerken şunları da hatırlatayım: Neden ekonomik reform yürürken, 1,5 sene sonra yapılacak seçimlerde gerçek sonuçlar ortaya çıkacakken ve üstelik ekonomik programın en can acıtıcı bölümünden geçilirken erken seçim dedi? Neden Türkiye'yi 3 Kasım seçimlerine ve AK Parti iktidarına götürdü? Bahçeli'nin cevaplandırması gereken o kadar çok soru var ki, onlardan bir tanesi de budur." şeklinde yanıt verdi.



