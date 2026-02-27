Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; partisinin Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar organizasyonunda, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç ve terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın son açıklamaları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

'ÖCALAN KENDİNİ BAŞ MÜZAKERECİ OLARAK GÖRÜYOR'

Terörist Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajla kendisini baş müzakereci olarak göstermeye çalıştığının altını çizen Özdağ, "Öcalan yapmış olduğu ikinci açıklamasında ortaya koyuyor. Öcalan kendisini başmüzakereci ve cumhuriyetin yeniden kuruluşunun kurucu önderi olarak gösteriyor. Ve Öcalan bu açıklamasında, bu utanmaz açıklamasında Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yanlış kurduğunu, devletin nasıl yeniden kurulması gerektiğini anlatıyor" dedi.

"66. MADDE'NİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

"Öcalan bize demokrasi ve hukuk dersi veriyor. Öcalan vatandaşlığı yeniden tanımlayacağımızı bize öğretiyor" şeklinde konuşan Özdağ, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan vatandaşlık tanımında değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Özdağ, "Buradan anayasanın 66. maddesinde tanımlanan vatandaşlığı, Türk vatandaşlığını değiştirmeyi düşünenlere biz de sesleniyoruz: Vatandaşlığı değiştirenler vatanı değiştirmeye hazırlanıyorlar demektir, buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.