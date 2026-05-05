Bahçeli'nin Öcalan'a statü tanımlamasına Ümit Özdağ'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Özdağ, Bahçeli'nin kardeşlik hukuku olarak adlandırdığı tanımın özünde iki halklı bir yapıyı işaret ettiğini söyledi.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, narko-terör örgütü elebaşı Öcalan'ın barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesini istemiş. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörünün görevi, Bahçeli'nin ifadesiyle toplumsal onarım, siyasal normalleşme, demokratik katılım, kardeşlik hukuku ile kamu düzeni ve milli güvenlik ve huzurun geleceği birlikte ele alıp şekillendirmekmiş.

"İKİ HALKLI BİR ZEMİNİ İŞARET EDİYOR"

Özetle terörist başı Öcalan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, toplumsal onarım, siyasal normalleşme, demokratik katılım ve kardeşlik hukukunu sağlama görevi verilsin istiyor. Bu arada neymiş bu kardeşlik hukuku? Yurttaşların hukuku olur, yurttaşlık hukuku olur. Kardeşlik hukuku denilen şey iki halklı, iki milletli bir zemini işaret ediyor.

"ÖCALAN'A DEVLETİ ŞEKİLLENDİRME GÖREVİ VERİLİYOR"

Bir de Bahçeli'ye göre Öcalan bunları yaparken Türkiye'nin kamu düzenini ve milli güvenliğini de göz önünde tutacakmış. Evet, PKK ile müzakerelerde, Öcalan'la pazarlıklarda geldiğimiz nokta budur. Narko-terörist PKK elebaşına adeta devleti ve toplumu onun kurucu önderliğinde tekrar şekillendirme görevi verilmek isteniyor.

Türk milletini bu sürece karşı Zafer Partisi çatısı altında toplanmaya ve Anayasamızı, milli birliğimizi, milli üniter laik devletimizi birlikte savunmaya davet ediyorum.”