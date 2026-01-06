MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında Suriye'deki parçalı yapıya ve SDG'ye dikkat çekerek, "Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü tesis edilmeli, Arap aşiretleri Şam yönetiminin yanında durmalı" dedi.

'TEK ÖNDER VAR'

Bahçeli'nin bu çıkışına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de cevap verdi. Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ne diyor 'zorla üniter yapısını sağlamalıyız' diyor. Sayın Bahçeli önce Meclis'te komisyonda Türkiye'nin üniter yapısını dağıtmak isteyen DEM'le el sıkışmaktan vazgeçsin. Bırakın Suriye'nin üniter yapısını zorla sağlamayı... Suriye'nin üniter yapısı sağlanmalı. Gerekirse zorla sağlanmalı ama bu Bahçeli'nin söylediği şekilde olmaz. Türkiye'nin üniter yapısını dağıtmak isteyenlerle konuşacaksın ve onlarla birlikte komisyon kuracaksın, onlarla birlikte Abdullah Öcalan'ın ayağına milletvekilini yollayacaksın Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyeceksin... Neyin neyin kurucusu... Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane kurucu önder vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür"