Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı “Bir Kahve, Bir Selam, Bir Büyük Dayanışma!” başlıklı paylaşımında destek çağrısında bulundu.

Zafer Partisi’ne yapılan her bin TL ve üzeri bağış için özel tasarım Zafer Türk Kahvesini bizzat kendisinin vereceğini söyleyen Özdağ, “Her destek bizim için çok kıymetlidir.” İfadelerini kullandı.

Bir Kahve, Bir Selam, Bir Büyük Dayanışma!

Türkiye’nin geleceği, Türk milletinin egemenliği için yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede her omuz veriş, her destek bizim için çok kıymetlidir.

Zafer Partisi Genel Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte arkamıza küresel güçleri, büyük sermaye gruplarını değil, yalnızca büyük Türk milletini alarak yola çıktık. Gücümüzü milletimizden, cesaretimizi tarihimizden, umudumuzu ise Türkiye'nin aydınlık yarınlarından alıyoruz. Bugün 5. Yılına yaklaşan mücadelemizi sizin desteklerinizle sürdürdük.

Bugün yapacağınız bağış, bağımsızlığa, adalete, liyakate ve Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesine duyulan inancın bir ifadesidir.

Bu anlamlı dayanışmaya gönülden teşekkür etmek amacıyla, Zafer Partisi’ne 1.000 TL ve üzeri bağış yapan tüm vatanseverlere özel tasarım Zafer Türk Kahvesini bizzat armağan edeceğim.

Türk milletinin birbirine olan bağlılığı ve vatan sevgisi kırk yılla ölçülemez. Bu bağlılığın kökleri asırların derinliklerine uzanır, ufku ise gelecek nesillerin istikbaline açılır.

Bir fincan kahvenin hatırına, vatanımızın bin yıllık geleceğine birlikte sahip çıkalım.

Desteğiniz, umudumuzdur. Dayanışmanız, gücümüzdür.

Zafer Partisi Bağış Hesapları

Hesap Adı: Zafer Partisi IBAN: TR23 0001 0013 9597 4886 8550 01

Ayrıca yurtdışından bağış yapacak destekçilerimiz için;

USD IBAN: TR 93 0001 0013 9597 4886 85 5002

EURO IBAN: TR 66 0001 0013 9597 4886 85 5003

Ziraat Bankası Swift Kodu: TCZBTR2A

Bağış makbuzlarınızı, adınız, soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız ile birlikte muhasebe@zaferpartisi.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.