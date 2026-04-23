Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İzmir'in Konak ilçesinde partisinin yeni il başkanlığı binasını açtı. Açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin." ifadelerine tepki gösterdi.

Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği'ni ortak tavır almaya çağırdığını aktaran Özdağ, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkeleri dünya gücü olmaktan çıktılar. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında geçen on yıllar içinde Avrupa'nın stratejik aktörünün bu kadar küçülebileceğini hiç düşünmemiştim. Birisi yükselen devlet kapitalizmi ile 1 milyar 200 milyonluk nüfusuyla Çin. Öbürü nükleer silahlara sahip ve 1917'den bu yana Avrupa'ya karşı bir sistemsel ve sonra da jeopolitik duruşu temsil eden Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu. Öbürü ise NATO ülkesi, Avrupa Birliği tam üye adayı Türkiye. AB temsilcilerinin buna rağmen Türkiye'yi koydukları kategori, Rusya ve Çin'in yanında düşman ülke olmaktır." diye konuştu.

Özdağ, önlerinde iki seçenek bulunduğunu ifade ederek, "Ursula Hanım ve onun gibi düşünenlere güvendikleri bir psikiyatristle görüşmelerini önerebiliriz. İkinci çözüm ise akıllarını başlarına alıp doğru dürüst siyasi ve jeopolitik değerlendirmeler yapabilmek için oturup masaya Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl sağlıklı bir zemine oturması gerektiğini konuşabiliriz. Zafer Partisi olarak biz Avrupa'yı düşman şeklinde görmüyoruz. Avrupa'yı yanlış bir ilişki kurulmaya çalışılan bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Bugün çocuklara bayram olarak armağan edilen 23 Nisan'ın kutlandığını belirten Özdağ, 1935'ten bu yana nüfusun geneli içinde çocuğun en az olduğu dönemin yaşandığını söyledi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısına değinerek, "Doğrudur. Doğum oranı 2,1 olmazsa bir millet azalır. Bugün Türkiye'de doğum oranları 1,4'e düşmüştür ve Türk milleti azalmaktadır. Açık durum budur. Evet Sayın Erdoğan, '3 çocuk' diyor ama hiç düşünüyor mu? Asgari ücretle çalışan bir anne ve baba ikisi birlikte nasıl bakacaklar?" diye konuştu.