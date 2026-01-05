İstanbul programı kapsamında çalışmalarına devam edeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programın merkezinde Tertemiz Türkiye Projesinin yer alacağını belirterek, uyuşturucu, organize suç ve sanal kumarla mücadeleyi anlatacaklarını ifade etti.

Partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı açılışında konuşan Özdağ, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ AÇLIK VE SEFALETLE KARŞI KARŞIYA

Emekli maaşlarına yapılan zammın milyonlarca yurttaşı açlık ve sefaletle karşı karşıya bıraktığını belirten Özdağ, “SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12,19, memur emeklileri için yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 18 bin 840 liraya yükselmiş durumda. Emekli, 2025 senesinde olduğu gibi ne yazık ki açlıkla ve sefaletle sınanmaya devam edecek. Bu, milli gelirden emeklinin, dulun, yetimin aldığı payın düştüğü; sefaletin ve açlığın arttığı 9'uncu sene” dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI

Ekonomik gelişmelerin ardından sınırımızdaki sorunlara değinen Özdağ, İran'da kötü yönetim ambargo ve kuraklık sebebiyle yaşanan toplumsal huzursuzluğun, rejimin devrilmesine doğru bir yöne evrilmesi durumunda ciddi bir iç savaş yaşanma riskine dikkat çekti. Bu durumun gerçekleşmesi halinde milyonlarca Afgan'ın Türkiye sınırına yığılma yapacağını belirtti.

Özdağ, AKP'yi ve Erdoğan'ı sınır güvenliğini artırması için çağrıda bulundu.

VENEZUELA'DA YAŞANAN DEVLETLER HUKUKU AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ

Uluslararası gelişmelere de değinen Özdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasını eleştirdi:

Özdağ, "Venezuela Cumhurbaşkanı’nın Amerikan askerleri tarafından kaçırılması devletler hukuku ve demokrasi açısından kabul edilemez" dedi

YPG-PKK ÜNİTER DEVLETE DÖNÜŞÜYOR

Son dönemde konuşulan ve entegrasyon süreci adı verilen YPG-PKK ile Şam yönetimi görüşmelerin gerçekle örtüşmediğini belirten Özdağ, YPG'nin dağılmayacağını üniter bir devlete dönüşeceğini belirtti.