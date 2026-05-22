Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Türk demokrasisinin ağır bir krizden geçtiğini görüyorum. Bu kriz bugün zirveye çıktı. Bütün partileri kapatalım ve tek parti seçime girsin istiyorlar. Türkiye'nin önüne bir proje koyamayan iktidarın hukuku kullanarak muhalefeti tasfiye etek için ardı ardına operasyonlar geliştirdiklerini görüyoruz. Aday olanlar tututuklanıorlar. Topyekun bir baskı altına alma girişimindeler. Bütün bunlar yapılırken hukuktan söz ediyorlar. Önce iktidar Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayarak hukuka saygı göstermeli ki diğer kişilerden hukuka saygı beklesinler. Ancak bugün hukuku reddeden bir iktidar var. YSK kararı ortadayken bölge mahkemeleriyle kararlar almak kabul edilebilecek bir husus değildir. Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için buradayız. Bugün bunu yapan yarın neler yapmaz! Türkiye kuzey Kore olmaz, Rusya olmaz. Türk halkı demokrasiye inanmış ve inancını ortaya koymuş bir halk. Bu zor süreçte sayın Özgür Özel'e desteğimizi beyan etmek için buradayız. Keşke bu karar alınmasaydı. Olağanüstü şartlar ve olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sayın Özgür Özel'de demokratik ve hukuk devleti mücadelesinde başarılar diliyoruz, biz de o mücadelenin içerisindeyiz.