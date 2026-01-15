Ümit Özdağ, İstanbul’daki temasları kapsamında Türk Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, kilisenin tarihsel ve milli rolüne dikkat çekti.

Türk Ortodoks Kilisesi’nin, İstiklal Savaşı döneminde Türk mücadelesine destek amacıyla kurulduğunu belirten Özdağ, “1921 yılında Kayseri’de Papa Eftim tarafından kurulan bu kilise, o günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz şekilde korumuştur. Türkiye’ye yönelik her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve devletinin yanında yer almıştır” dedi.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Özdağ, ilerleyen süreçte de Türkiye’ye verilen desteğin ve mücadelenin farklı platformlarda devam edeceğine dair ortak bir inancın dile getirildiğini söyledi.