Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’ye “PKK dar bir alana çekildi, Suriye ordusu diğer bölgeleri kontrol altına aldı” şeklinde bir anlatım sunulduğunu belirterek bunun geçici olduğunu savundu.

Kontrol sağlandıktan sonra Suriye ordusunun çekildiğini ve eski yapının bölgede varlığını sürdürdüğünü öne sürdü.

Haseke kent merkezinde Arap nüfus çoğunlukta olmasına rağmen terör örgütü PKK-YPG’li bir valinin atandığını iddia eden Özdağ, Arap nüfusun bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

'TÜRKİYE SINIRINDA PKK-YPG’LİLER OLACAK'

Sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, sınırların yerel halktan oluşturulacak güçler tarafından korunacağının belirtildiğini aktardı. Bunun Türkiye sınır hattında terör örgütü PKK-YPG unsurlarının bulunacağı anlamına geldiğini savundu.

Irak’tan çatışmalar sırasında Suriye’ye gelen PKK’lıların geri gönderilmediğini iddia eden Özdağ, kamuoyuna yönelik bir “algı operasyonu” yürütüldüğünü öne sürdü. Özdağ, Zafer Partisi olarak bu sürece karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.