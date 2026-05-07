ÜMİT ÖZDAĞ: TÜRKİYE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SALDIRISI ALTINDA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin son yıllarda artan organize suç, uyuşturucu ticareti ve sanal kumar faaliyetleri nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı. Özdağ, mevcut durumu sadece bir asayiş sorunu değil, ulusal bir güvenlik meselesi olarak nitelendirdi.

"3 MİLYONDAN FAZLA BAĞIMLI VAR"

Resmi ve saha verilerine dayanarak korkutucu bir tablo çizen Özdağ, ülkemizdeki uyuşturucu bağımlısı sayısının 3 milyonu geçtiğini belirtti. Özellikle genç nesli hedef alan sanal kumar örgütlerinin ise uyuşturucudan çok daha fazla kişiyi ağına düşürdüğünü ifade eden Özdağ, bu karanlık tabloyu dağıtmak için hazırladıkları stratejinin ismini de net bir şekilde duyurdu. "Tertemiz Türkiye Projesi" ile yola çıkacaklarını belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu artık Türkiye için bir beka meselesine dönüşmüş durumda. Zafer Partisi, 'Tertemiz Türkiye Projesi' ile organize suç örgütlerini, uyuşturucu ve sanal kumar baronlarını Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkaracak."

BARONLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

Özdağ, organize suçla mücadelenin tavizsiz bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu. Projenin, hem sokaktaki satıcıları hem de bu sistemin tepesindeki "baronları" hedef alan kapsamlı bir yargı ve güvenlik reformu içerdiği belirtiliyor.