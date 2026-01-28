Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. 1999 İstanbul depreminde 18 bin 373 vatandaşlar hayatını kaybetti. Yine 11 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat (2023) depremlerinde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evsiz kaldı. Deprem uzmanları sık sık İstanbul'da büyük bir deprem olacağını öngörerek vatandaşları sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

'AKILLARINA YENİ Mİ GELMİŞ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul’da deprem tehdidine karşı sanayi tesislerini Anadolu’da 14 ile taşıma projesi geliştirdiğini ifade ederek "24 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin aklına bu proje yeni gelmiş." diye sordu.

Özdağ'ın, söz konusu projenin Zafer Partisi’nin 4 Deniz 4 Bölge Projesinden "kopya çekilerek" yapıldığı iddiası da dikkat çekti.

Özdağ'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul’da deprem tehdidine karşı sanayi tesislerini Anadolu’da 14 ile taşıma projesi geliştirmiş.

24 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin aklına bu proje yeni gelmiş. Daha doğrusu Zafer Partisi’nin 4 Deniz 4 Bölge Projesinden kopya çekmek yeni akıllarına gelmiş.

Ancak devletin stratejik hafızası ve aklı olan Devlet Planlama Teşkilatını kapatan bir zihniyet Marmara ve İstanbul’dan Anadolu’ya sanayinin naklini de doğru planlayamaz. Ve planlayamamış. Zafer Partisi Türk devlet aklıdır"