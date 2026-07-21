Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Doğu Karadeniz temasları kapsamında Rize’ye çıkarma yaptı. Pazar ilçesine gelişinde esnaf ve vatandaşlarla samimi bir şekilde bir araya gelen Özdağ ve beraberindeki heyet, bölgenin meşhur geleneksel pazar simidi ile kahvaltı ederek güne başladı.

​Pazar ve Çayeli ilçelerinde yoğun bir ilgiyle karşılanan Özdağ’a ziyaretlerinde; Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Azmi Karamahmutoğlu, Suzan Küçüksaraç, Zekeriya Mete ve Özgür Kibritçioğlu eşlik etti. Heyette ayrıca Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Prof. Dr. Erdinç Telatar, Habib Suiçmez ve Yavuz Mollasalihoğlu ile Genel Başkan Başdanışmanları da yer aldı. Ziyaret programında Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, Trabzon İl Başkanı, Giresun İl Başkanı, Pazar İlçe Başkanı Muhittin Çatlı, Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakıroğlu, Pazar İlçe Başkan Yardımcısı Zafer Demirçelik ile çok sayıda teşkilat mensubu hazır bulundu.

​KONFERANSTA GENİŞ KATILIMLI BULUŞMA

İlçe ziyaretlerinin ardından Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa katılım oldukça yoğundu. Programda; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanı Ömer Toprak, Pazar ADD İlçe Başkanı Metin Atasaral, Pazar ADD İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faik Oğuz, Saadet Partisi il yöneticileri ve üyeleri, eski CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Solak ve CHP Eski Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu da yer aldı.

KONFERANSTA JEOPOLİTİK, GÜVENLİK VE DEMOGRAFİK UYARILAR

Konferans, bölge ve dünya siyasetine dair kritik açıklamalara sahne oldu:

​Prof. Dr. Necdet Basa: Türk ulus devletinin tarihsel bir varoluşsal tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki çekincelerin kaldırılması yönündeki taleplerin, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alan bir "federasyon tuzağı" olduğunu vurguladı. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Basa, mevcut anayasanın zaten büyük oranda değiştiğini belirterek; bu yeni çalışmaların demokrasi ve insan haklarından ziyade, Graham Fuller’in "Yeni Türkiye" kitabında tasvir ettiği gibi Türkiye’yi çok dilli ve etnik bir yapıya dönüştürme planlarına hizmet edip etmediği yönünde ciddi şüpheler uyandırdığını ifade etti.

​Prof. Dr. Emin Gürses: Küresel güç mücadelelerine değinen Gürses, ABD ve Çin arasında şiddetli bir enerji savaşı yaşandığını, ABD’nin İran’a yönelik hamlelerinin arkasında petrol rezervleri ile Dicle ve Fırat su kaynaklarını kontrol etme arzusu yattığını vurguladı. Fransa’nın çifte standardını eleştiren Gürses, kendi topraklarındaki azınlıkların haklarını tanımayan Fransa’nın Türkiye’de "Kürtçe dil ve özerklik" haklarını desteklediğini belirtti. Ayrıca, Suriye ve Türkiye üzerinden Irak’ın kuzeyine geçen PKK-PYD militanlarına İsrail istihbaratı ve özel kuvvetleri tarafından eğitim verildiğini ve bu grupların İran’a karşı vekalet gücü olarak kullanılacağını ifade etti.

​Strateji ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: PKK terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahada bitirildiğini ancak örgütün bağımsız Kürdistan kurma fikrinden vazgeçmediğini belirtti. Ağar, örgütün Suriye’de orduya entegre edildiğini ve İran’a karşı PJAK bünyesinde konumlandırıldığını ifade etti. Ayrıca terör örgütünün finansal kaynaklarına dikkat çeken Ağar, PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği kirli paraları aklamak için örgüt sempatizanı şahısları "iş insanı" kimliğiyle kullandığını ve bu yolla sisteme soktuğunu açıkladı.

​Genel Başkan Ümit Özdağ: Suriye’de PKK uzantısı PYD-SDG’nin 3 tugay halinde Suriye ordusuna entegre edildiğini, terör örgütü elebaşlarının Suriye hükümetinde kritik komutanlık ve savunma bakanlığı yardımcılığı gibi görevlere getirildiğini vurguladı. Özdağ ayrıca, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayıp Seyit Rıza ve Şeyh Said gibi isimleri savunanların gerçek Atatürkçü olamayacaklarını ifade ederek, Türk kimliğine duyarlı ve üniter yapıyı savunan herkesle ortak hareket edebileceklerini vurguladı.

​Siyasi Gelişmeler: Konferansın ortak bir vurgusu olarak, DEM Parti’nin yakın zamanda isim değişikliğine giderek "Demokratik Cumhuriyetçi Parti" ismini alacağı iddiaları gündeme getirildi. Konuşmacılar, bu hamlenin stratejik bir yeniden yapılanma çabası olduğuna dikkat çektiler.

​"DEMOGRAFİK GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE"

Konferansın kapanışında Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin demografik gelecek olduğunu vurgulayan Özdağ, Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkelerine dönmediğini belirtti. Özdağ, bu durumun Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerinde büyük bir risk oluşturduğunu ifade ederek, milli bekamızın korunması adına sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönmelerinin şart olduğunu yineledi.