Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da Dikmen Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Özdağ, esnafın son iki yıldır zarar ettiğini ve satışların düştüğünü belirterek, “Vatandaşta alım gücü o kadar düşmüş durumda ki vatandaş geldiği zaman torbanın yarısını belki doldurup çıkabiliyor” diye konuştu.

'BÜTÜN SEKTÖRLERDE EKONOMİK BUHRAN VAR'

Özdağ, esnafın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ilişkin şunları söyledi:

“Hangi sektörde olursa olsun bütün esnaflar, esnaflık hayatının en zor yılından geçtiklerini söylüyorlar. Son iki yılın sürekli zararda olduğunu, bir önceki yıla göre satışların en az yüzde 50 oranında düştüğünü, kâr marjının yüzde 50’den daha fazla düştüğü bir dönemden geçtiklerini ifade ediyorlar. Bu esnafın araba satmasıyla, dolma kalem satmasıyla, domates satması arasında hiçbir fark yok. Bütün sektörlerde bu ekonomik buhran yaşanıyor. Biraz önce de bir AVM ziyareti yaptık. AVM ziyaretinde de esnafla görüştüğümüz zaman aynı tespitleri onlar da aktardılar. Özetle Türkiye’nin her yerinde bu yaşanıyor.”

'UMUDU DOĞURACAK BİR EKONOMİK YAKLAŞIM YOK'

Dikmen Pazarı’ndaki gözlemlerini de aktaran Özdağ, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Şimdi Ankara’da Dikmen Pazarı’ndayız. Dikmen Pazarı diğer pazarlara göre boş olmasına rağmen daha dolu gözüküyor. Çünkü vatandaşta alım gücü o kadar düşmüş durumda ki vatandaş geldiği zaman torbanın yarısını belki doldurup çıkabiliyor. Tamamen torbayı doldurup, arabasına doldurup buradan çıkan vatandaş ancak bir tesadüf sonucu olabiliyor. Ve işin kötü tarafı, gelecekle ilgili ‘Gelecek sene daha iyi olur’ şeklinde bir umut da yok. Çünkü ortada bu umudu doğuracak bir ekonomik yaklaşım yok.”

'ESNAF BÜYÜK BİR KAR ETMİYOR'

Pazarda kilosu 80 liradan İzmir şeker domatesi satan bir esnaf, Özdağ’a ürünün kilosundan en fazla 10 lira kazandığını anlattı. Bunun üzerine Özdağ, “Kiloda en fazla 10 lira kâr ediyor. 10 kilo satsa 100 lira ediyor. Özetle bu vatandaş için pahalı, esnaf da büyük bir kâr etmiyor ancak çevirebiliyor” dedi.

Bir başka pazar esnafı ise 20 yıldır pazarcılık yaptığını ancak hale olan borcunun hiç bitmediğini söyledi.

Özdağ’ın geçen yıla kıyasla işlerinin durumunu sorduğu başka bir esnaf da “Geçen seneye göre çok büyük bir düşüş var. Bu sene fiyatlar da düşük, işler de düşük” yanıtını verdi.

30 yıldır pazarcılık yaptığını belirten bir esnaf da işlerin “pek tadı olmadığını” belirterek, pazarcılık hayatının en zor yılını geçirdiğini söyledi.

Ahududunun kilosunu bin liradan sattığını belirten bir başka esnaf ise Özdağ’a kilo başına yalnızca 30-40 lira kâr ettiğini anlattı.

Pazar fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen bir vatandaş, Özdağ’ın “Her hafta gelebiliyor musunuz” sorusuna her hafta pazara gelemediğini belirtti.

VATANDAŞTAN İTTİFAK ÇAĞRISI

Emekli olduğunu söyleyen bir kadın vatandaş da hayat pahalılığından yakınarak Özdağ’a, “Kurtarın bizi. Emekliler olarak öldük” dedi. Kadın vatandaş Özdağ’a YENİ Parti ile ittifak yapması yönünde de çağrıda bulundu. Özdağ ise bu talebe, “Atatürk’te birleşelim. Biz onun için mücadele ediyoruz. YENİ Parti’nin de Atatürk çizgisine gelmesini istiyoruz. Eşit vatandaşlık programlarından çıkartsınlar. Eşit vatandaşlık demek 66. maddenin kaldırılması demek. 66. madde kaldırılırsa Türk milleti ikiye bölünür. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndan çekinceleri kaldıracağız diyorlar. Bu da Türkiye’yi parçalar” yanıtını verdi.