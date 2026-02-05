MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin 3 Şubat'taki grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasına tepki gösteren isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

'ÖCALAN'IN SERBEST KALMASI...'

Ümit Özdağ "Komisyona katılanlar içinde hala sağduyusu olan üyelere sesleniyorum. Sakın ha umut hakkına izin vermeyin." diyerek "Öcalan’ın serbest kalması ve millî üniter devleti zayıflatacak önlemler paketidir." ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın "Önünüze geldiğinde; Çanakkale’de, Birinci İnönü’de, İkinci İnönü’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da savaşan, şehit düşen, gazi olan dedelerinizi düşünün; öyle ‘evet’ deyin ya da öyle ‘hayır’ deyin.” cümleleri de dikkat çekti.

“Komisyonun üç üyesi, İmralı’ya Öcalan katilinin ayağına gittiğinde bunların Türk milletiyle bağı kopmuştu.

Pervasızlıkları da bu yüzden.

Bugün Öcalan katiline umut hakkı tanınmasının, milletimizin bağrına dayatılmış zehirli bir hançer olduğunun farkında değiller mi?

Komisyona katılanlar içinde hala sağduyusu olan üyelere sesleniyorum:

Sakın ha umut hakkına izin vermeyin. Umut hakkı dediğiniz, Öcalan’ın serbest kalması ve millî üniter devleti zayıflatacak önlemler paketidir.

Önünüze geldiğinde; Çanakkale’de, Birinci İnönü’de, İkinci İnönü’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da savaşan, şehit düşen, gazi olan dedelerinizi düşünün; öyle ‘evet’ deyin ya da öyle ‘hayır’ deyin.”