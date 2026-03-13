Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Türkiye genelinde yürüttüğü saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, Zafer Partisi olarak Türkiye’yi il il, ilçe ilçe dolaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Bayramdan sonra yeniden Anadolu turuna çıkacaklarını belirten Özdağ, “Mehmetçik Katillerine Af Yok” sloganıyla Türkiye’yi dolaşacaklarını ifade etti.

Özdağ açıklamasında, kamuoyunda “Öcalan Komisyonu” olarak nitelendirdiği komisyonun Meclis’te bir rapor hazırladığını öne sürdü. Bu rapor doğrultusunda Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına ve PKK mensuplarına af getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmak istendiğini iddia eden Özdağ, buna karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Zafer Partisi lideri, söz konusu düzenlemelere itirazlarını Türkiye genelinde anlatacaklarını belirterek, “Yapılmak istenenleri Türk milletine anlatacağız ve Cumhuriyet’in temellerini sarsacak bu değişikliklere karşı çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Özdağ açıklamasının sonunda, “Süngümüzle kazandığımız vatanı müzakere masalarında kaybetmeye izin vermeyeceğiz” dedi.