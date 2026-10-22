Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan'a asker gönderilmesini öngören Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Meclis başkanlığına sunulmasına tepkiler yağmaya devam ediyor.

"MEHMETÇİĞİN KANININ SUUDİLERİN SERVETİNİ KORUMAK İÇİN DÖKÜLEMEZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'a asker gönderilmesini öngören kanun teklifine sert çıkarak

"Mehmetçiğin kanının Suudilerin servetini korumak için dökülemez. Terörle mücadeleye "analar ağlamasın" gerekçesiyle karşı çıkıp sonra Türk askerini Suudi Arabistan'ın savunması için yollayamazsınız." dedi.

Özdağ, "AK Parti tabanı da Milliyetçi Hareket Partisi tabanı da bu anlaşmadan hiç hoşlanmıyor. Dilipak gibi iktidar çevrelerinin önemli entelektüelleri, bu anlaşmanın bir Amerikan-İsrail anlaşması olduğunu ve Türkiye'nin bu anlaşmanın içerisinde olmaması gerektiğini ifade ediyorlar" dedi.

Mekke Anlaşması nedeniyle Türkiye'nin, İran ile savaşa sürüklenme ihtimali olduğunu ifade eden Özdağ, "Ya gerçekten Filistin'in ve Gazze'nin yanında olursunuz ya da Suudi hanedanının yanında olursunuz. Kimin yanında, kimin karşısında olduğunuzu net belirleme zamanınız gelmiştir. Bu bir İsrail projesidir. Bu, Orta Doğu'da Sünni-Şii eksen çatışması projesidir. Türkiye bu İsrail kaynaklı mezhep çatışmasının parçası olamaz" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİNE "HAYIR" OYU ÇAĞRISI

TBMM'de görüşülmesi öngörülen Mekke Anlaşması nedeniyle milletvekillerinin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirten Özdağ, "Değerli milletvekilleri, bu anlaşmaya evet oyu vermeyin. Bu anlaşmaya hayır oyu vermek, ailenize bırakacağınız kıymetli bir miras olacaktır" ifadelerini kullandı.