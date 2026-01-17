Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “25 yıl önce AKP’den önce ambulanslarda lastik yoktu, benzin yoktu!” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memişoğlu'nun bu açıklarıyla dalga geçerek, "Evet, sayın bakan, hastalarımızı Göbeklitepe’den Çatalhöyük sağlık ocağına taşıyamıyorduk" dedi.

'Askeri sağlık sistemi vardı'

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hastanelerimizde bebeklerimizi öldüren şebekeler yoktu. Askerimizin arkasında saat gibi çalışan ve güven veren askeri sağlık sistemi vardı. Kemal bey, seruma ne katıyorsunuz bize de söyleyin, biz de mutlu olalım"