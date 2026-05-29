ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak. Bu hem Trump hem Erdoğan için son derece önemli” sözlerini sarf etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1971 yılından bu yana eğitim faaliyetlerinin durduğu okulun yeniden açılması ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fener Rum Patriği’nin Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için talimat verdiğini açıkladığını belirten Özdağ, “ABD’nin Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için baskı yaptığını biliyorduk. Erdoğan’ın bu baskılar teslim olduğu anlaşılıyor” sözlerini sarf etti.

‘İSTİKLAL HARBİMİZİN KAZANIMLARINI KAYBEDİYORUZ’

Bundan sonra ki süreçte Rum vakıflarının birleşmesinin, dışarıdan fon/kredi bulmalarının ve vakıf gayrimenkullerinin üzerinde yandaş şirketlerin inşaatlarının başlayacağını ifade eden Özdağ, “İstiklal harbimizin kazanımlarını kaybediyoruz” dedi.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU YILLAR SONRA YENİDEN AÇILIYOR

İstanbul’daki Heybeliada Ruhban Okulu’nda yaklaşık üç yıldır devam eden kapsamlı restorasyon çalışmalarının eylül ayında tamamlanması bekleniyor. 1971 yılından bu yana eğitim faaliyetlerinin durduğu okulun yeniden açılması için ise “butik üniversite” modeli üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

1844 yılında faaliyete geçen ve yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulu olan okul, Türkiye’nin en önemli dini eğitim kurumlarından biri olarak kabul görüyor. Fakat 1971 senesinde çıkarılan yasa sonrasında okulun yükseköğretim faaliyeti sona ermişti.

Aradan geçen süreçte Fener Rum Patrikhanesi ile Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri haline gelen okulun yeniden açılması konusu, uzun yıllardır uluslararası kamuoyunda da gündemde yer alıyor.

“BUTİK ÜNİVERSİTE” FORMÜLÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre okulun yeniden eğitim verebilmesi amacıyla ilahiyat, sosyoloji ve sanat fakültelerini kapsayan özel bir üniversite modeli üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Düzenlenen formülde, sınırlı öğrenci kapasitesine sahip bir “butik üniversite” yapısının öne çıktığı ifade ediliyor.

Model kapsamında dini eğitimin yanı sıra sosyal bilimler ve kültür-sanat alanlarında da akademik programların yer alabileceği belirtiliyor.