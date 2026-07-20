Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun’un Bafra ilçesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de çok yönlü bir kriz yaşandığını ve vatandaşların büyük bir geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu ifade eden Özdağ, ekonomik krizin artık yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını bildirdi.

Özellikle emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Özdağ, milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi. Özdağ, Türkiye’de hukuk devletinin ciddi şekilde yara aldığını söyleyerek adalet mekanizmasının tarafsızlığını yitirdiğini ve vatandaşların adalet duygusunun zedelendiğini ifade etti ve "Adaletin ayaklar altında çiğnendiği, kişiye göre hukuk uygulandığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP İLÇE BAŞKANIYLA DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ!

Basın açıklaması sırasında salonda bulunan CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'ü fark eden Özdağ, kendisine "Hoş geldiniz" diyerek selam verdi. Daha sonra ise, esprili bir şekilde "Hangi CHP?" sorusunu yöneltti. Dönüm ise bu soruya, "Seçilmiş Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in CHP'sinden" ifadeleriyle yanıt verirken Özdağ, "Bu cevap internete düştüğünde ilçe başkanını görevden alabilirler" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARI TERK ETMEK ZORUNDA KALACAKLAR”

Özdağ, açıklamasının devamında "Kendi içlerinde de olağanüstü bölünmüşler. AK Parti'de 'Erdoğan sonrasında kimin geleceği' tartışılıyor. İş dünyasını ziyaretlerde şu tespiti yaparken görüyoruz, 'Bizim iktidardan beklentimiz yok. Siz muhalefet olarak ne yapacaksınız, onu söyleyin' diyorlar. İktidar güçlü olduğu için değil, iktidar çok güçsüz olduğu için bunlar oluyor” sözlerini sarf etti.

“Önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'de başka bir iktidar olacak ve o iktidar, bu iktidarın bıraktığı çok ağır sorunları çözme göreviyle karşı karşıya olacak. AK Parti de iktidarı kaybettiğini gördüğü için ve halkı heyecanlandıracak, iş dünyasına umut verecek; emekliye, dula, yetime inanç verecek bir program koyamadığı için muhalefeti hukuk oyunlarıyla, psikolojik operasyonlarla bölerek iktidarda kalma stratejisi izliyor” ifadelerini kullanan Özdağ, “Ama göreceksiniz bu strateji başarılı olmayacak ve Haziran 2015'te aldıkları dersten çok daha ağır bir ders alarak iktidarı terk etmek zorunda kalacaklar." dedi.

“OYUNUZ NAMUSUNUZDUR”

Seçimlerin sanılandan daha yakın olduğunu kaydeden Özdağ, vatandaşlardan "Oyunuz namusunuzdur" anlayışıyla sandıklara sahip çıkmalarını istedi ve Zafer Partisi'nin şimdiden sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve seçim sürecine hazırlandığını bildirdi.

Sözlerinin devamında, terör örgütü PKK'nın silah bırakmadığını ve örgütsel faaliyetlerini farklı coğrafyalarda devam ettirdiğini aktaran Ümit Özdağ, örgütün uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan elde ettiği gelirleri kullanmayı sürdüğünü belirtti.