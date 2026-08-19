Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-37 günden bu yana Güvenpark'ta onur haklarını isteyen gazilerimiz, bu sabah 05.00 sularında 500 polis eşliğinde Güvenpark'tan çıkarılarak rehabilitasyon merkezine götürüldü. Daha sonra İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gazilerimiz burada da engellendi.

"GAZİLERİMİZDEN NEDEN BU KADAR KORKUYORSUNUZ?"

-Bu Gazilerimizden neden bu kadar korkuyorsunuz? Bu insanlar hayatlarını devlet ve millet yaşasın diye verdiler. Kollarını, bacaklarını verdiler. Onların bir basın açıklaması yapmasını neden engelliyorsunuz?

"VATANDAŞLAR DA YOKSULLUKTAN İNLİYOR"

-'Enflasyon' diyerek yapılan soygun devam ederken vatandaşlar da yoksulluktan inliyor. Süleymancılar operasyonunda ortaya çıkan gerçeklerden biri de yurt dışına 1 milyon dolar çıkardıkları iddiasıdır.

-Resmi rakamlara göre 12,5 milyar dolar çıkarılmış yurt dışına. Türkiye'ye girmesi gereken para Türkiye'den çımkıştır. Hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.