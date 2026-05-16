Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak ve İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Bursa’ya geldi.

İl Başkanlığı açılışında konuşan Özdağ, açıklamalarında özellikle gençlik politikaları ve bağımlılıkla mücadele konularına dikkat çekti.

Anketlere göre parti seçmeninin önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirten Özdağ, bunun Türk gençliğinin bilinçli siyasi tercihler yaptığını gösterdiğini söyledi. Zafer Partisi’ni tercih etmeyen gençlere de seslenen Özdağ, siyasi seçimlerin parti programları, kadrolar ve Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etti.

“4 MİLYONA YAKIN GENÇ NE ÇALIŞIYOR NE EĞİTİM GÖRÜYOR”

19 Mayıs’ta Samsun’da Zafer Partisi’nin Gençlik Politikaları Programı’nı açıklayacaklarını duyuran Özdağ, bu programı Türkiye genelindeki genç buluşmalarında anlatacaklarını söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon gencin ne eğitimde ne de iş hayatında yer aldığını belirten Özdağ, “Bu çok büyük bir sayı. Hayattan adeta izole edilmiş durumdalar. Gelirleri yok, işleri yok, eğitim süreçlerinin içinde değiller. Bu gençlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi.

Özdağ, bu gençlerin kısa sürede çalışma hayatına kazandırılması için gerekli düzenlemeleri yapma kararlılığında olduklarını kaydetti.

“UYUŞTURUCU VE SANAL KUMAR BÜYÜK TEHDİT”

Gençler arasında uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının yaygınlaştığını savunan Özdağ, devletin bu alanlarda yeterince etkili mücadele yürütmediğini ileri sürdü.

Seçimi kazanmaları halinde her mahallede muhtarlıklara bağlı spor kulüpleri kuracaklarını söyleyen Özdağ, atanamayan öğretmenlerden antrenör atamaları yapılacağını ifade etti.

Mahallelerde spor alanları oluşturacaklarını belirten Özdağ, “Gençlik çalışmak istemiyor demek büyük bir iftiradır. Gençlere insanca yaşayabilecekleri maaş verilirse onlar da çalışır ve bu ülkeyi geleceğe taşır” diye konuştu.

“ZAFER PARTİSİ’NE KARARTMA UYGULANIYOR”

"Gençlikle ilgili projelerimizi ve diğer çalışmalarımızı seçim gününe kadar her seviyede Zafer Partilinin sahada etkili şekilde anlatması gerekiyor" diyen Ümit Özdağ, şunları söyledi

"Her biriniz, partimizin politikalarını seçmene en etkili biçimde anlatmak için mücadele edin. Çünkü bizim arkamızda büyük televizyon kanalları yok. Sosyal medyada Zafer Partisi’ne karşı büyük bir karartma operasyonu yürütülüyor. Benim sosyal medya hesaplarım bile gölgeleme yöntemiyle takipçilerime gösterilmiyor. Bu nedenle adım adım, vatandaşlara birebir ulaşarak görüşlerimizi anlatmak zorundayız. Türk milletinin zaferine doğru yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."