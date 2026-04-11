Ortadoğu’da İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları, bölgesel ve küresel dengeleri yeniden tartışmaya açtı. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan gelişmeleri ABD ve İsrail'in “politik bir mağlubiyet” olarak değerlendirdi. Çatışmaların hem askeri hem de siyasi sonuçlarının dünya barışı açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

"BOP AĞIR YARA ALDI"

Özdağ, İran’ın direnişinin, ABD öncülüğündeki politikaların önemli ölçüde sarsılmasına yol açtığını belirtti. Özellikle “Büyük Ortadoğu Projesi”nin (BOP) ağır darbe aldığı ifade eden Özdağ, ABD’nin askeri gücüne dair bazı kabullerin de sorgulanmaya başladığını vurguladı. ABD uçak gemilerinin dokunulmazlığına ilişkin algının zedelendiği ve bunun gelecekte deniz jeopolitiğinde değişimlere yol açabileceğini belirtti.

"İSRAİL'İN YENİLMEZLİK ALGISI ZARAR GÖRDÜ"

Özdağ, ayrıca İsrail’in askeri üstünlüğüne dair “yenilmezlik” algısının da zarar gördüğünü, İsrail toplumunun ilk kez savaşın etkilerini doğrudan hissettiğini ifade etti. Buna karşın Özdağ, ABD’nin tamamen yenildiği yönünde bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu, ülkenin hâlâ geniş askeri ve ekonomik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Özdağ, ABD’nin İran karşısında elde edebileceği olası bir başarının dahi “Pirus zaferi” olacağını, yani kazanırken kaybettiren bir sonuç doğuracağını dile getirdi. Bu süreçte ABD’nin Çin karşısında ve bölgedeki müttefiklerini koruma iddiasında da zayıfladığını belirtti.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından da kritik sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, geçmişte yapılan bazı siyasi değerlendirmelere dikkat çekti. ABD’nin Irak, Suriye ve diğer ülkelerdeki müdahalelerinin ardından İran’ın hedef haline geldiği, bu sürecin Türkiye’yi de etkileyebileceği yönünde yorumlar hatırlatan Özdağ, bu tür yaklaşımların “teslimiyetçi” bir anlayış olduğunu savunarak, bölgedeki projelere karşı direnilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin tarihsel olarak benzer tehditlere karşı direndiğini hatırlatan Özdağ, günümüzde de benzer bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Özdağ, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik, "Eğer meseleleri söyledikleri gibi ‘İran’dan sonra sıra bize

gelecek’ üzerine kurulu olsaydı, şimdi ‘Durun bir bakalım, yeni şartlar oluşuyor’ şeklinde sürecin yavaşlatılması gerekirdi.” dedi.