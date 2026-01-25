Meltem TV'ye konuk olan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, geçmiş seçimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Türk halkının 2015 yılında AKP’yi sandığa gömdüğünü ama Devlet Bahçeli’nin AKP’yi sandıktan çıkarttığını ifade etti.

‘En geç 2027 Kasım’da erken seçim öngörüyorum’

2027 yılının Kasım ayına kadar erken seçim olacağını öngördüğünü belirten Özdağ, bu sefer Devlet Bahçeli’nin AKP ile beraber sandığa gömüleceğini söyledi.

2026 yılının da zor geçeceğini söyleyen Özdağ, enflasyon düşüyor açıklamasını yapan Mehmet Şimşek’i birlikte İstanbul’da pazara gitmeye davet etti. Yapılan değerlendirmeyi komik bulan Özdağ, “Bu sözleri pazardaki emekliye söyleyin bakın emekliler size nasıl gülecek” dedi.

‘Vatandaş ısınmak için AVM’lere gidiyor’

Bir AVM’de gençlerle fotoğraf çektirdiğini söyleyen Özdağ, “Gıda terörünü durdurun” diye diye bağıran vatandaşın kendisine “Zamları durdurun açız” dediğini aktardı. Pazar arabasının bomboş olduğunu gören Özdağ, “Fark ettim ki vatandaş AVM’lere de ısınmak için giriyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye’yi kara para cenneti yaptılar’

Seçim ve ekonomi konularının yanı sıra uyuşturucu ve kumar sorunlarına da değinen Özdağ, Türkiye’nin kara para cenneti yapıldığını belirterek “Bugün uyuşturucu ve sanal kumardan 200 milyar dolar olduğu iddiası var. Bu çok büyük bir miktar. Uyuşturucudan gelen para sanal kumar merkezlerinde aklanıyor” ifadelerini kullandı.

Kara parayı ülkeye sokanların daha sonra kendilerinin de Türkiye’ye geldiğini belirten Özdağ,” Yabancı mafya Türkiye’ye geldi. Bu yabancı mafyalar Ege ve Akdeniz kıyılarında inşaat ve Turizm işine girmeye başladılar. Bir taraftan da para aklamaya başladılar" açıklamasını yaptı.

‘Dünyanın en büyük narko terör örgütü PKK’dır’

Dünyanın en büyük narko terör örgütünün PKK olduğunu söyleyen Özdağ, “Zübeyir Aydar politikacı diyorlar. Aydar politikacı falan değil narkotik barondur, çünkü PKK bir narko terör örgütüdür. Murat Karayılan narko teröristtir" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kitabından PKK’yı kaldırdılar

Uyuşturucu operasyonlarının yapılması gerektiğini söyleyen Özdağ, bu işin suç olduğunu topluma anlatılması gerektiğini dile getirdi. Özdağ 2024 uyuşturucu ile mücadele kitabında orada PKK’ya ciddi bir bölüm ayrıldığını fakat 2025 yılındaki raporda tek kelime PKK’nın olmadığını eleştirdi. Özdağ,” PKK cici çocuk mu oldu artık uyuşturucu satmıyor mu PKK” dedi.