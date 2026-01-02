Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2002’den bu yana Türkiye’yi yöneten AK Parti üst yönetimi yorulmuş, yıpranmış ve yıpratmış, bağlı olduğunu söylediği bütün değerleri terk etmiştir. AK Parti’nin nedeni olduğu ağır krizleri çözecek gücü yoktur. AK Parti kendi içinde parçalanmıştır. Erdoğan sonrasına hazırlanan ekiplerin arasında sınırsız bir güç savaşı gerçekleşmektedir. Bu ekiplerin hiç birisinin Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları aşacak bir programı ve kadrosu yoktur" dedi.

Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılını değerlendirdi, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk milleti için 2025 yılının çok zor bir yıl olduğunu belirten Özdağ, 2026 yılı için hukuk, demokrasi ve refah dileğinde bulundu. Özdağ, "Emekli, dul ve yetimler, asgari ücretle geçinenler, sabit ücretliler, esnaflar ve dürüst iş insanları için milli gelirden aldığı pay 2025 içinde de küçüldü. Böylece bu kesimler için hak ettiğini alamadığı sekiz yılı geride bıraktılar. Ne yazık ki, Cumhur İttifakı'nın amacı teröristbaşı Öcalan’ı hapishaneden çıkarmaktan başka hiçbir derdi olmayan yeni ortağı DEM ile birlikte Türk milletini yaşanan ekonomik buhrandan çıkarabilecek hiçbir projesi yok. Bu şartlar altında 2026 yılının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor yılı olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Türkiye'nin 2002'de dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisiyken 2025 yılında 23'üncü sıraya gerilediğini ifade eden Özdağ, "Ekonomik gelişmenin ön şartı adalet ve kaliteli eğitimdir. Ülkemizde adalet tükenmiş, eğitim niteliksizleşmiştir. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemiz üzerinde oluşturduğu ekonomik, psikolojik, sosyolojik yük devam etmektedir. Bu göçlerinde güçlendirdiği organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar devleti ve toplumu adeta hücrelerine kadar çürütmektedir" ifadelerini kullandı.

"TEK AMAÇLARI 2002 SONRASINDA ELDE ETTİKLERİ GÜÇ VE ZENGİNLİĞİ NE PAHASINA OLUR İSE OLSUN KORUMAKTIR"

Son dönemde suç örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Özdağ, şöyle devam etti:

"Son günlerde gerçekleştirilmek zorunda kalınan operasyonlar organize suç örgütlerinin, uyuşturucu ve sanal kumar şebekelerinin ne kadar yayıldığını göstermektedir. Bütün bunlar AK Parti döneminin sonuçlardır. 2002’den bu yana Türkiye’yi yöneten AK Parti üst yönetimi yorulmuş, yıpranmış ve yıpratmış, bağlı olduğunu söylediği bütün değerleri terk etmiştir. AK Parti’nin nedeni olduğu ağır krizleri çözecek gücü yoktur. AK Parti kendi içinde parçalanmıştır. Erdoğan sonrasına hazırlanan ekiplerin arasında sınırsız bir güç savaşı gerçekleşmektedir. Bu ekiplerin hiç birisinin Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları aşacak bir programı ve kadrosu yoktur. Tek amaçları 2002 sonrasında elde ettikleri güç ve zenginliği ne pahasına olursa olsun korumaktır. Oysa içeride ağır çok katmanlı bir buhran yaşayan ülkemize çevresinden de büyük tehditler yönelmektedir.

PKK terör örgütünün Türk ordusunun başarılı operasyonları neticesinde Türkiye’de ve Irak’ta yenildiği bir dönemde Beşar Esad rejiminin çökmesinin ve İsrail’in Gazze’de meşgul olmasından istifade ederek Suriye PKK’sı YPG’nin tehdit olmaktan çıkarılmak için iç ve dış şartlar çok müsaitti. Beşar Esad’a yönelik operasyonu hazırlayanlar Türkiye’de de 2'nci Terörle müzakere sürecini başlatarak Türkiye’nin YPG’ye yönelik askeri operasyon yapmasını engellediler. Öcalan’ın ağzına bakan Cumhur İttifakı Suriye’de YPG’ye operasyon yapmak imkanını kullanmadı. Öte yandan Suriye Beşar Esad sonrası Suriye’de nasıl iki milletli ve iki bölgeli bir Suriye istiyor ise Öcalan ve PKK’da Türkiye’de iki milletli ve iki bölgeli bir Türkiye talebini gündeme getirdi. Ve şimdi TBMM’de bu istekler bir komisyonda tartışılıyor. Şimdi İran’da 12 gün süren İsrail-İran savaşından sonra kuraklık ve ekonomik krizin tetiklediği bir toplumsal tepki ve ayaklanma süreci başlamıştır. Bu ayaklanmanın ABD ve İsrail başta olmak üzere bütün Batı tarafından desteklendiği görülmektedir. PKK’nın İran’da rejimin sarsılmasını bir fırsat olarak görerek İsrail ve ABD desteği ile Türkiye-İran sınırındaki bölgeleri işgal etme girişiminde bulunacağı görülmektedir. İran’da rejim arkasındaki güçlü Çin ve Rus desteği ile bu girişimlere tepki verecektir. Bu tepkinin bir boyutunu da Türkiye sınırına içerideki Afgan nüfusunu yönlendirmek oluşturacaktır.

"MHP, MHP’LİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATARAK BÜTÜN İLKELERİNİ TERK ETMİŞ, YOK OLUŞA İLERLİYOR"

Bütün bu olumsuzluklar bizi karamsarlığa, umutsuzluğa sürüklememeli. Dedelerimiz Atatürk’ün önderliğinde bu ülkeyi çok çok daha ağır şartlar ile karşı karşıya olmamıza rağmen mağlubiyetten zafere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaştırdı. Biz de dedelerimizin bize emanetini sevgili Cumhuriyetimizi muhafaza ederek geleceğe taşıyacağız. AK Parti büyük bir çöküş yaşıyor. MHP, Türk milliyetçiliğine samimiyet ile bağlı MHP’lileri büyük bir hayal kırıklığına uğratarak bütün ilkelerini terk etmiş, yok oluşa ilerliyor. CHP hem Atatürkçüleri hem DEM’lileri memnun etmek gibi imkânsız bir projede kendisini yıpratıyor."

Özdağ, hükümete "Milli İstihbarat Akademisi de ırkçı, Arap düşmanı, İslam düşmanı ve Cumhur ittifakı'na karşı mıdır? Türk milletini neden devletin istihbarat ve güvenlik kurumlarının başa çıkamayacağı kadar büyük bir tehdit ile karşı karşıya bıraktınız" sorularını yöneltti.

Zafer Partisi'nin "ülkeye dışarıdan ve içeriden gelen saldırının büyüklüğü karşısında bu saldırıyı durduracak cephe" oluşturmanın öneminin farkında olduğunu belirten Özdağ, tüm vatanseverleri Zafer Partisi'ne davet etti.