Akbelen Ormanları’nda kömür madeni sahasını genişletme çalışmalarına karşı bölge halkının sürdürdüğü direniş, siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bölgeye giderek süreci yerinde inceledi ve köylülerle bir araya geldi.

"TÜRK’ÜN ORMANINI KATLEDENLERE SÖZ VERİYORUZ"

Ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda doğa tahribatına dikkat çeken Özdağ, yapılanların karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Türk milletinin kaynaklarının zehirlendiğini savunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Türk'ün ağacını, ormanını katledip; toprağını ve suyunu zehirleyenlere söz veriyoruz: Bugün yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde yarın mutlaka soracağız."

"DÜNYANIN NERESİNE KAÇARSANIZ KAÇIN..."

Açıklamasında "hesap sorma" vurgusunu daha da keskinleştiren Özdağ, sorumluların yurt dışına gitmesi durumunda dahi peşlerini bırakmayacaklarını belirtti:

"Dünyanın neresine kaçarsanız kaçın, sizi bulup getirecek ve mutlaka Türk yargısı önünde hesap vermeye çıkaracağız."

Yıllardır süren Akbelen direnişinin sembolleşen isimleriyle omuz omuza saf tutan Özdağ, Zafer Partisi olarak doğa savunucularının yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.