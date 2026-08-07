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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olan 12 maddelik "Çerçeve Yasa Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler Meclis’te sıcak tartışmalara ve gerginliklere sahne olurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısıyla düzenlemeye ve PKK propagandasına sert tepki gösterdi.

'YILLARCA YALAN SÖYLEDİLER, GERÇEK KATLİAMCI PKK’DIR'

Ümit Özdağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Senelerce Kürt sorunu söylemi ve propagandası yaptılar ve sanki PKK, Kürt ve Zaza kardeşlerimizin temsilcisi gibi bir algı oluşturmaya gayret ettiler. Onların yalan dolu söylemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere soykırım yapmış, hakkını yemiş bir devlet olarak yer aldı. Oysa gerçek katliamcı, gerçek soykırımcı PKK terör örgütünün hep kendisi olmuştur!"

'O AHLAKSIZCA YALANI TARİHE GÖMDÜM'

Konuşması sırasında kaleme aldığı "Tek Tek, Cesetler, Gölgeler ve Yalanlar" isimli kitabını basın mensuplarına gösteren Özdağ, devlet üzerine atılmaya çalışılan iftiraların asılsız olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın arkadaşlar, 'sekiz bin faili meçhul' dediler. 'Tek Tek, Cesetler, Gölgeler ve Yalanlar' adlı kitabımda bunun nasıl büyük bir yalan olduğunu, Türkiye'deki bütün faili meçhullerin listesini ortaya koyarak yıllar önce açıkladım ve PKK terör örgütünün bu alçakça, ahlaksızca yalanını tarihe gömdüm."

Terör örgütleriyle müzakere değil ancak mücadele edilebileceğini savunan Özdağ, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

NEDİR BU "ÇERÇEVE YASA"?

TBMM Adalet Komisyonu gündemine gelen Çerçeve Yasa Teklifi; PKK/ KCK örgüt üyeliği ve propaganda gibi suçlardan yürütülen soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet infazlarının şarta bağlı olarak ertelenmesi veya yeniden düzenlenmesine dair yasal bir zemin hazırlamayı hedefliyor.

Yürürlük ve yürütme hükümleriyle birlikte 12 maddeden oluşan teklif, yalnızca PKK/KCK ve bununla bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya lehine işlenen suçlara yönelik geçici düzenlemeler içeriyor. Teklife göre soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş cezaların infazı, suçun niteliğine ve ceza miktarına göre beş veya 10 yıl ertelenebilecek.

Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlemeyen kişiler hakkındaki soruşturmalar düşecek, kesinleşmiş cezalar ise infaz edilmiş sayılacak.

ÇERÇEVE YASA KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasa teklifi PKK/KCK ile bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya bu yapılanmalar lehine işlenen suçları kapsayacak:

PKK/KCK’yı kurma veya yönetme,

Örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme,

Örgütün propagandasını yapma,

Örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar,

Örgüt lehine işlenen 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlar.

Diğer terör örgütleri, örgüt mensuplarının kişisel suçları ve örgüt faaliyetleriyle bağlantısı bulunmayan adli suçlar düzenlemenin dışında tutulacak.